الأمن اللبنانيّ يوقف مشتبها به في إطلاق نار طال السفارة الأميركيّة

قال مصدر أمني، إن "شعبة المعلومات (في جهاز قوى الأمن الداخلي) أوقفت الشخص الذي أطلق النار على مبنى السفارة الأميركية"، بحسب ما نقلت عنه وكالة "فرانس برس" للأنباء.

أوقف جهاز أمن لبناني، الإثنين، مشتبها به في إطلاق نار طال الأسبوع الماضي مدخل السفارة الأميركية، شمال بيروت، وفق ما أفاد مصدر أمني.

وقال المصدر الأمني، إن "شعبة المعلومات (في جهاز قوى الأمن الداخلي) أوقفت الشخص الذي أطلق النار على مبنى السفارة الأميركية"، بحسب ما نقلت عنه وكالة "فرانس برس" للأنباء.

وقد بدأ مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي، استجواب الشاب "لكشف خلفيات فعله وما إذا كان لديه شركاء"، وفق المصدر الأمني الذي لم يقدم أي تفاصيل إضافية.

وسجّل ليل 20 أيلول/ سبتمر، إطلاق نار طال مدخل السفارة الأميركية في منطقة عوكر، شمال بيروت، من دون أن يسفر عن وقوع إصابات.

وأطلق القضاء العسكري اللبناني تحقيقا في الحادثة.

وأوضحت التحقيقات الأولية، أن مطلق النار أطلق 15 رصاصة باتجاه السفارة، طال عدد منها بوابتها الحديد.

وتشهد المنطقة المحيطة بمجمع السفارة الأميركية إجراءات أمنية مشددة يتولاها بشكل أساسي الجيش اللبناني. وتشيّد واشنطن حاليا مجمعا ضخما في المنطقة ذاتها، لنقل السفارة إليه.

وأتى إطلاق النار تزامنا مع الذكرى التاسعة والثلاثين لتفجير بسيارة مفخخة، استهدف مبنى تابعا للسفارة في عوكر عام 1984، أدى إلى مقتل 11 شخصا وإصابة العشرات، وحمّلت واشنطن حزب الله اللبناني المسؤولية عنه.

وانتقلت السفارة إلى هذه البلدة عام 1984، بعد تعرض مبناها السابق في منطقة عين المريسة في غرب بيروت لتفجير انتحاري ضخم بشاحنة مفخخة في 18 نيسان/ أبريل 1983، أدى لمقتل 63 شخصا.

وتبنت الهجوم منظمة تطلق على نفسها اسم "الجهاد الإسلامي"، أكدت واشنطن أنها مرتبطة بحزب الله الحليف لإيران.