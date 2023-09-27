العراق: تشكيل لجنة تحقيق وإعلان "الحداد العام" إثر الحريق

الداخلية العراقية: "التقرير الأولي لحادث قاعة الحمدانية يشير إلى أن الحادث ليس جنائيا وإنما فقدان لإجراءات السلامة والأمان".

جانب من مخلفات الحريق في قاعة الأعراس (أ ب)

أعلن الحداد العام لمدة 3 أيام في عموم العراق على أرواح ضحايا الحريق في قاعة للأعراس بمحافظة نينوى، شمالي البلاد، فيما وجهت وزارة الداخلية بتشكيل لجنة تحقيق لمتابعة مجريات الحريق.

وقال بيان صدر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، نقلته وكالة الأنباء العراقية الرسمية "واع"، إنه "وجه بإعلان الحداد العام في جميع أنحاء العراق ولمدة ثلاثة أيام، عزاء في الضحايا الذين سقطوا في حادث حريق الحمدانية، في منطقة سهل نينوى".

وذكر بيان لوزارة الداخلية العراقية، أن "وزير الداخلية أمر بتشكيل لجنة تحقيقية برئاسة مدير استخبارات ومكافحة إرهاب نينوى (لم يذكر اسمه) لمتابعة مجريات حادث قضاء الحمدانية".

وأضاف أن "التقرير الأولي لحادث قاعة الحمدانية يشير إلى أن الحادث ليس جنائيا وإنما فقدان لإجراءات السلامة والأمان".

وفي السياق نفسه، أعلنت وزارة الداخلية العراقية إصدار أوامر اعتقال بحق 4 من أصحاب قاعة الأعراس التي وقع فيها الحريق.

وفجر الأربعاء، أعلنت وزارة الصحة العراقية مصرع 100 شخص وإصابة نحو 150 آخرين جراء حريق اندلع أثناء حفل زفاف في قضاء الحمدانية بنينوى، حسب حصيلة أولية.

وقال متحدث باسم الوزارة، سيف البدر، إن "الإحصائية الأولية نقلا عن دائرة صحة نينوى تفيد بـ100 حالة وفاة ونحو 150 إصابة".

وحسب بيان صدر عن مديرية الدفاع المدني في نينوى، فإن "قاعة الأعراس مغلفة بألواح الإيكوبوند سريعة الاشتعال والمخالفة لتعليمات السلامة والمحالة إلى القضاء حسب قانون الدفاع المدني المرقم 44 لسنة 2013 لافتقارها إلى متطلبات السلامة من منظومات الإنذار والإطفاء الرطبة".

وأضاف البيان أن "الحريق أدى إلى انهيار أجزاء من القاعة نتيجة استخدام مواد بناء سريعة الاشتعال تتداعى خلال دقائق عند اندلاع النيران".