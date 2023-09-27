حرائق بـ "غلاف غزة" بفعل بالونات حارقة أطلقت من غزة

اندلع حريقين بعد ظهر اليوم الأربعاء، في مستوطنات "غلاف غزة" بفعل بالونات حارقة أطلقت من قطاع غزة المحاصر.

ومنذ نحو أسبوع، شرعت مجموعات شبابية فلسطينية إطلاق بالونات حارقة باتجاه المستوطنات الإسرائيلية المحاذية لقطاع غزة لأول مرة منذ عام 2021، وذلك ضمن المظاهرات اليومية التي انطلقت بداية الشهر الحالي، مما أسفر عن نشوب حرائق هناك.

ويأتي ذلك، فيما مددت سلطات الاحتلال الإسرائيلي إغلاق معبر بيت حانون "إيرز" للأسبوع الثاني على التوالي، وذلك مع استمرار المظاهرات على السياج الأمني.

ومنعت سلطات الاحتلال بذلك دخول حوالي 20 ألف عامل من غزة للعمل داخل الخط الأخضر، وهي الفئة التي ساهمت بتحريك العجلة التجارية ومنحت السوق في غزة نوعا من القوة الشرائية.