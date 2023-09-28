الاحتلال يفرض إغلاقا على الضفة ومعابر غزة يومي الجمعة والسبت

سلطات الاحتلال تواصل سياسة التضييق على الفلسطينيين، وتفرض إغلاقا شاملا على منطقة الضفة الغربية المحتلة، كما تغلق المعابر في قطاع غزة، بحجة "تقييم الوضع الأمني عشية عيد العرش" اليهودي.

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الخميس، فرض إغلاق شامل على منطقة الضفة الغربية وإغلاق المعابر في قطاع غزة، ابتداء من منتصف الليلة وحتى انتصاف ليل السبت - الأحد، خلال عيد "العرش" اليهودي (سوكوت).

وجاء في بيان صدر عن جيش الاحتلال أنه "بناء على تقييم الوضع الأمني وتوجيهات المستوى السياسي، سيتم فرض إغلاق شامل على منطقة يهودا والسامرة (الضفة المحتلة) وسيتم إغلاق المعابر مع قطاع غزة خلال أيام ‘عيد العرش‘".

وأضاف أن "فرض الإغلاق سبدأ من منتصف ليل الخميس - الجمعة 29 أيلول/ سبتمبر الجاري (00:01)، وسيتم رفعه في منتصف ليل السبت - الأحد 30 أيلول/ سبتمبر (23:59)، بناء على تقييم الوضع الأمني".

وادعى أنه "خلال ساعات الإغلاق سيسمح بمرور حالات إنسانية وطبية واستثنائية، بناء على موافقة منسق أعمال الحكومة (الإسرائيلية) في المناطق" المحتلة.