يافا: إصابة خطيرة لامرأة تعرضت للطعن إثر شجار

أسفر شجار عن طعن امرأة وإصابتها بجراح خطيرة، أحيلت على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

أصيبت امرأة، تبلغ 29 عاما من العمر، بجروح وصفت بأنها خطيرة من جراء تعرضها للطعن إثر شجار في مدينة يافا، صباح اليوم السبت.

وقدم طاقم طبي من "نجمة داود الحمراء" العلاجات الأولية للمصابة، إذ وصفت حالتها بالخطيرة والمستقرة.

وقال مضمدتان إنه "مع وصولنا إلى المكان كانت المرأة داخل مركبة وهي بوعيها الكامل، إذ عانت من جروح كثيرة وخطيرة اخترقت جسدها، وعلى الفور قدمنا لها العلاجات الأولية في المكان".

وأحيلت المصابة، على وجه السرعة، إلى مستشفى "إيخيلوف" في تل أبيب لاستكمال العلاج.

وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الجريمة والشجار، واعتقلت امرأة وابنتها (61 و38 عاما) بشبهة الضلوع في الجريمة؛ فيما ادعت الشرطة أن الخلفية جنائية.