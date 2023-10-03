إصابة بالغة الخطورة بجريمة عنف في حيفا

أسفرت جريمة عنف في مدينة حيفا، ظهر اليوم الثلاثاء، عن إصابة شخص، في الأربعينيات من العمر، بجروح وصفت بأنها بالغة الخطورة.

أصيب شخص (40 عاما) بجروح وصفت بأنها بالغة الخطورة إثر تعرّضه لحادثة عنف في مدينة حيفا، ظهر اليوم الثلاثاء.

وقدمت الطواقم الطبية من خدمة "نجمة داود الحمراء" العلاجات الأولية للمصاب، ونقلته بعدها إلى مستشفى (رمبام) لاستكمال العلاج.

وأفادت مصادر طبية بأن "المصاب كان ملقى على الأرض وفاقدا للوعي ويعاني من جروح نافذة في جسده، قدمنا ​​له على الفور علاجا طبيا متقدما في المكان، وقمنا بنقله إلى المستشفى عندما استقرت حالته".

ووصلت الشرطة إلى المكان وشرعت بالتحقيق في ملابسات الجريمة التي لم تتضح خلفيتها بعد؛ دون الإبلاغ عن اعتقال أي مشتبه به.