القدس: شهيدان برصاص الاحتلال في سلوان

استشهد شابان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيليّ في سلوان، الثلاثاء، وزعمت شرطة الاحتلال أنهما شاركا في "إطلاق ألعاب نارية كثيفة ورشق حجارة" باتجاه عناصرها.

استشهد شابان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيليّ في سلوان بالقدس المحتلة، قبيل انتصاف ليل الثلاثاء.

جاء ذلك عقب استشهاد شابين وإصابة آخرين برصاص قوات الاحتلال، خلال مواجهات اندلعت، مساء الثلاثاء، عند حاجز الجلمة العسكري، شمال جنين في الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية بأن الشابين -لم تُعرف هويتهما بعد- قد استشهدا برصاص شرطة الاحتلال خلال مواجهات اندلعت في حي عين اللوزة في بلدة سلوان.

وأشارت إلى أن شرطة الاحتلال أطلقت الرصاص بصورة مباشرة على الشابين وأصابتهما، وتركتهما ينزفان دون السماح بإسعافهما، إلى أن استشهدا.

كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي حي رأس العامود، وأطلقت الرصاص وقنابل الغاز السام صوب المواطنين ومنازلهم، ما أدى إلى اندلاع مواجهات.

وفي بلدة العيسوية شمال القدس المحتلة، اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، عقب اقتحامها البلدة، واستهدافها للمواطنين بالرصاص وقنابل الغاز السام، ونصب الحواجز العسكرية.

وقالت شرطة الاحتلال في بيان: "قبل وقت قصير، خلال اضطرابات عنيفة في حي سلوان في القدس... شملت إطلاق ألعاب نارية كثيفة ورشق حجارة باتجاه القوات، تم إطلاق ألعاب نارية بشكل مباشر ومن مسافة قصيرة على قوات الأمن العاملة في المكان وأصابت أحد أفرادها".

وأضافت: "ردا على التهديد الذي تعرضوا (له) لحياتهم، ردَّ المقاتلون بإطلاق النار على المهاجمين وتم تحييدهما، وتم إعلان وفاتهما لاحقا".

وذكر البيان أنه "حتى في هذا الوقت، تعمل قوات الشرطة تحت قيادة قائد منطقة القدس في الموقع".

يأتي ذلك فيما يتعرّض قطاع غزة المحاصَر إلى عدوان إسرائيلي متواصل، أسفر حتى الآن عن استشهاد 900 شخص، وإصابة 4 آلاف و250 آخرين، فيما تجاوز عدد القتلى الإسرائيليين 1000 قتيل.