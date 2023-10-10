بايدن: مستعدون للتدخل؛ بلينكن يزور تل أبيب وتقرير عن حاملة طائرة ثانية للمنطقة

وصلت حاملة الطائرة الأميركية "جيرالد فورد" إلى أقصى شرق البحر المتوسط، ضمن مساعي واشنطن لتوفير الدعم الجوي أو خيارات الضربات بعيدة المدى، ولزيادة الوجود العسكري الأميركي في المنطقة دعما لإسرائيل، في ظل المخاوف الإسرائيلية الأميركية من التحول إلى صراع إقليمي أكثر خطورة عبر فتح "حزب الله" جبهة من الشمال.

وأكد الرئيس الأميركي، جو بايدن، على دعم واشنطن الكامل والتام وغير المشروط لإسرائيل، في مؤتمر صحافي عقده مساء اليوم، الثلاثاء، من البيت الأبيض، وذلك في أعقاب مكالمة استمرت لأكثر من 40 دقيقة مع رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، هي الثالثة منذ أن شنت كتائب القسام هجومها المباغت على إسرائيل، وإطلاق معركة "طوفان الأقصى".

وفي كلمة ألقاها في البيت الأبيض، قال إن "الولايات المتحدة عزّزت أيضا وضع قواتنا في المنطقة لتقوية ردعنا"، في إشارة إلى نشر مجموعة حاملة طائرات في شرق المتوسط. وتابع الرئيس الأميركي "نحن مستعدون لتحريك مزيد من الموارد عند الحاجة".

وقال بايدن، في رسالة موجة لحزب الله اللبناني، إن الولايات المتحدة "مستعدة للتدخل في أية لحظة بواسطة حاملة الطائرات جيرالد فورد"، وأضاف "بالنسبة لأولئك الذين يفكرون في استغلال الفرصة، لدي كلمة واحدة: لا تفعلوا ذلك"، جاء ذلك فيما أفادت "وول ستريت جورنال" بأن "الولايات المتحدة قد ترسل حاملة طائرات ثانية بالقرب من إسرائيل".

وقال وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، إن مجموعة صغيرة من قوات العمليات الخاصة الأميركية تعمل الآن مع الإسرائيليين للمساعدة في التخطيط والاستخبارات خلال العمليات العسكرية الإسرائيلية؛ وذلك في تصرحات صدرت عنه للصحافيين الذين رافقوه في رحلته لحضور اجتماع مجموعة الاتصال الأوكرانية في بروكسل.

وقالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) إن الطائرات الحربية والمدمرات والطرادات الأميركية التي أبحرت مع حاملة الطائرة "جيرالد فورد" باتجاه سواحل البلاد، ستنفذ عمليات بحرية وجوية يمكن أن تتراوح بين "جمع المعلومات الاستخبارية والاعتراضات والضربات بعيدة المدى".

هذا، ويجري وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، يوم الخميس المقبل، زيارة إلى إسرائيل لإبداء التضامن الأميركي مع تل أبيب، بحسب ما أعلنت وزارته. وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية، ماثيو ميلر، في مؤتمر صحافي يومي، الثلاثاء، إن الزيارة "ستكون رسالة تضامن ودعم".

وأضاف أن بلينكن "سيتحدث أيضا عن الموارد الإضافية التي يمكننا تقديمها واشنطن لإسرائيل".