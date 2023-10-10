إطلاق قذائف صاروخية من جنوبي لبنان.. مدفعية الاحتلال تقصف مواقع

أطلقت قذائف صاروخية من جنوبي لبنان، مساء اليوم، الثلاثاء، باتجاه أهداف إسرائيلية في منطقة الجليل الغربي، شمالي البلاد، وسط أنباء عن سماع دوي انفجارات وسقوط قذائف في منطقة مفتوحة شمالي مدينة نهريا.

وأكدت القناة 12 الإسرائيلية نقلا عن شهود عيان سماع دوي انفجارات في محيط البلدات الإسرائيلية المتاخمة للحدود وسقوط قذائف في مناطق مفتوحة.

وذكرت مصادر لبنانية أنه جرى إطلاق خمسة صواريخ من منطقة القليلة في صور، بالقطاع الغربي، باتجاه إسرائيل.

وجاء كل ذلك في أعقاب تقارير إسرائيلية عن سماع دوي إطلاق نار من مناطق شمالي البلاد، باتجاه المناطق الحدودية جنوبي لبنان، دون توضيح ظروف الحادث.

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