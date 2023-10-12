هليفي: السنوار وجميع المستويات تحته محكوم عليه بالموت

هليفي يعترف بفشل الجيش الإسرائيلي بمنع هجوم حماس: "الجيش الإسرائيلي مسؤول عن أمن الدولة ومواطنيها، وصباح السبت، في غلاف غزة، لم ننجح بذلك. وسندرس ونحقق، لكن الآن هو وقت الحرب"

تشييع جثامين عائلة أبو الريش، اليوم، في خان يونس الذين استشهدوا بالقصف الإسرائيلي (Getty Images)

هدد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هيرتسي هليفي، في تصريح لوسائل الإعلام اليوم، الخميس، باغتيال قادة حركة حماس، وقال إن رئيس حماس في قطاع غزة، يحيى السنوار، والمستويات تحته محكوم عليه بالموت.

وقال هليفي إن "السنوار هو الذي قرر هذا الهجوم البشع، ولذلك فإنه هو وجميع المستويات تحته محكوم عليهم بالموت. وسوف نهاجمهم، ونفككهم ونفكك منظومتهم".

واعترف هليفي بفشل الجيش الإسرائيلي في منع هجوم مقاتلي حماس الواسع والمفاجئ على "غلاف غزة"، صباح السبت الماضي. وقال إن "الجيش الإسرائيلي مسؤول عن أمن الدولة ومواطنيها، وصباح السبت، في غلاف غزة، لم ننجح بذلك. وسندرس ونحقق، لكن الآن هو وقت الحرب".

وتابع أنه "سنصل إلى وضع، سيتلقى فيه من يقود غزة ضربات شديدة، وسنفككه. ومن سيبقى هناك سيدرك جيدا أن أمرا كهذا لا يفعلونه بدولة إسرائيل. وهذا سيستغرق وقتا، ويتطلب نفسا طويلا".

وقال هليفي إن "ثمن الحرب كبير وصعب جدا، وسنفعل أي شيء كي نعيد المخطوفين إلى البلاد".

وأضاف هليفي أن "الجيش الإسرائيلي تحت قيادتي يدرك أهمية هذا الوقت وحجم المهمة الملقاة على كاهلنا. وفي هذه الساعات الصعبة أريد أن تعلموا أن الجيش الإسرائيلي هنا، وكذلك قوة الدفاع لدولة إسرائيل بكامل قوتها وقدراتها وبالأساس أفرادها الرائعين".

وتابع أنه "خلال هجمات واسعة، نقتل مخربين كثيرين، قادة كثيرين، وندمر بنية تحتية إرهابية دعمت هذه الجريمة الرهيبة. وغزة لن ترى الأمر نفسه ولن تبقة كما كانت".