شهيدان برصاص الاحتلال في طولكرم وشهيد ثالث في نابلس

استشهد 4 أشخاص أحدهم طفل، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيليّ، خلال وقت وجيز، في الضفة الغربية المحتلة، فيما أُصيب العشرات، اليوم الجمعة.

وأكدت جمعية "الهلال الأحمر"، أنها "تعاملت خلال يوم الجمعة حتى الساعة :2:20 ظهرا، مع 66 إصابة في الضفة الغربية".

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان مقتضب، بوقوع "4 إصابات برصاص الاحتلال وصلت إلى مستشفى طولكرم الحكومي"، لتضيف بعد ذلك، بالقول: "شهيدان برصاص الاحتلال في طولكرم"، بالإضافة إلى"شهيد برصاص الاحتلال في نابلس".

واستشهد طفل متأثرا بجروح أصيب بها برصاص الاحتلال، خلال مواجهات، قرب حاجز بيت فوريك العسكري، شرق نابلس.

وأفادت مصادر طبية، باستشهاد طفل (14 عاما) اصيب برصاص الاحتلال في بيت فوريك في منطقة الرأس، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

كما أفادت وزارة الصحة، بـ"إصابة حرجة بالرصاص الحي في البطن وصلت إلى مستشفى بيت جالا الحكومي". وبإصابة "خطيرة بالرصاص الحي في البطن وصلت إلى المستشفى الأهلي من بلدة بيت أولا".

وأكّدت وقوع "5 إصابات وصلت إلى مستشفى طوباس الحكومي، بينها إصابات بحالة خطيرة".

يأتي ذلك فيما ارتفعت حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة والضفة الغربية إلى 1572 شهيدا و7262 مصابا، منهم 1537 شهيدا، ونحو 6612 جريحًا في غزة.

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