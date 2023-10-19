إطلاق قذيفة مضادة للدروع من لبنان باتجاه بلدة إسرائيلية وجيش الاحتلال يردّ بقصف مدفعيّ

قال الجيش الإسرائيلي في بيانه الأولي: "أُطلق قبل قليل، صاروخ مضاد للدبابات في منطقة المنارة على الحدود اللبنانية"، ليوضح بعيد ذلك في بيان ثان بأنه يقصف بالمدفعية مصدر إطلاق النار، جنوبيّ لبنان.

أُطلقت قذيفة مضادة للدروع من لبنان باتجاه بلدة إسرائيلية حدودية، اليوم الخميس، فيما ردَّ جيش الاحتلال بقصف مدفعيّ استهدف مواقع جنوبيّ لبنان.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيانه الأولي: "أُطلق قبل قليل، صاروخ مضاد للدبابات في منطقة المنارة على الحدود اللبنانية"، ليوضح بعيد ذلك في بيان ثان بأنه يقصف بالمدفعية مصدر إطلاق النار، جنوبيّ لبنان.

يأتي ذلك فيما تجدد تبادل القصف بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله"، أمس الأربعاء، على مواقع عسكرية ومحيط بلدات واقعة قرب الحدود؛ فيما أعلن "حزب الله" أمس، مقتل ثلاثة من عناصره "أثناء قيامه بواجبه الجهادي"، دون مزيد من التفاصيل.

وبذلك ارتفعت حصيلة قتلى "حزب الله" خلال المواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي جنوبي لبنان منذ عملية "طوفان الأقصى" في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، إلى 12.

في المقابل، سمحت الرقابة العسكرية الإسرائيلية بالكشف عن إصابة جندي في جيش بحالة متوسطة الخطورة من جراء إطلاق صاروخ مضاد للمدرعات من جنوبي لبنان ونقل بواسطة طائرة مروحية لتلقي العلاج في مستشفى "رمبام" بحيفا.

وأعلن حزب الله استهداف مواقع إسرائيلية في المطلة وتلة الطيحات ورويسات العلم وموقع ‏المالكية، بقذائف الهاون والصواريخ الموجهة وأنواع من ‏الأسلحة الصاروخية والرشاشة، فيما أعلن جيش الاحتلال استهداف مواقع لحزب الله.

وذكر الجيش الإسرائيلي أنه جرى استهداف مواقع له بصواريخ مضادة للدبابات وأسلحة خفيفة، فيما أعلن الرد بإطلاق النار على مصادر إطلاق النار ومواقع لـ"حزب الله" في لبنان.

كما أطلقت قذائف لبنانية من جنوبي لبنان باتجاه مدينة كريات شمونة الإسرائيلية الحدودية، وذكرت تقارير لبنانية أن الجيش الإسرائيلي شن قصف مدفعي استهدف أطراف بلدتي علما الشعب والضهيرة.

وأعلن "حزب الله" صباح أمس الأربعاء، استهداف دبابة "ميركافا" للجيش الإسرائيلي في موقع الراهب وإصابتها بشكل مباشر ما أدى إلى قتل وجرح طاقمها؛ وفقا لما جاء في بيان له، فيما قال الجيش الإسرائيلي إنه ردّ بقصف مدفعي على موقع إطلاق صاروخ مضاد للدبابات قرب "شتولاة"، سبقه قصف مواقع لـ"حزب الله" خلال الليلة قبل الماضية.

وشهدت الحدود مع لبنان، الثلاثاء، توترا وقصفا متبادلا، أسفر عن مقتل 5 من عناصر "حزب الله" مقابل إصابة جنديين إسرائيليين ومواطن آخر بجروح، وفقا ما أعلن الجيش الإسرائيلي.