مقتل شابة بإطلاق نار باتجاه مركبتها في حي الطيرة برام الله

أكد الناطق باسم الشرطة الفلسطينية، لؤي ارزيقات في بيان، "مقتل مواطنة (26 عاما) بإطلاق نار باتجاه مركبتها في حي الطيرة بمدينة رام الله".

قُتلت شابة في السادسة والعشرين من عمرها، إثر تعرّضها لإطلاق نار في جريمة ارتُكبت في مدينة رام الله بالضفة الغربية، صباح اليوم الخميس.

وجاء في التفاصيل أن ضحية إطلاق النار هي الشابة شهد بدارنة. وأشارت مصادر محلية إلى أنها من جنين.

وأكد الناطق باسم الشرطة الفلسطينية، لؤي ارزيقات في بيان، "مقتل مواطنة (26 عاما) بإطلاق نار باتجاه مركبتها في حي الطيرة بمدينة رام الله".

وأضاف أن "الشرطة والأجهزة الأمنية تباشر إجراءات البحث والتحرّي، من خلال المباحث العامة وطاقم الأدلة الجنائية".

يشار إلى أنه منذ مطلع العام الجاري، طرأ ارتفاع في جرائم إطلاق النار وفوضى السلاح في الضفة الغربية، علما بأنه قد سُجِّلت 45 جريمة قتل في محافظات الضفة في عام 2022.

ووفقا لمعطيات الشرطة الفلسطينية، فإن العام الماضي شهد ارتفاعا في معدل جرائم القتل بنسبة 29% عن العام 2021، وأظهرت المعطيات أن أعلى نسبة جرائم سجلت في محافظة الخليل.

اقرأ/ي أيضًا | مقتل شاب بجريمة إطلاق نار قرب نابلس