إطلاق صاروخ لاعتراض جسم مشبوه اقترب من الحدود الإسرائيلية - اللبنانية

تصاعد التوتر في المناطق الحدودية جنوبي لبنان، بعد يوم من التبادل الكثيف للقصف وإطلاق النار، الاحتلال يعلن "اعتراض جسم مشبوه" تجاوز المناطق الحدودية قادما من لبنان.

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، إنه أطلق صاروخا لاعتراض "هدف جوي مشبوه" عبر الحدود قادما من لبنان، وإن صفارات الإنذار دوت في مناطق على الحدود كإجراء احترازي.

وتبادلت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي وعناصر حزب الله ومجموعات فلسطينية، إطلاق النار عبر الحدود منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، لكن عمليات الإطلاق استهدفت مناطق محدودة حتى الآن.

وكان المتحدث باسم جيش الاحتلال قد أن القوات الإسرائيلية قضت على ثماني خلايا مسلحة في لبنان خلال الـ24 ساعة الماضية وأكثر من 20 منذ بداية الحرب، في حين نعى حزب الله عددا من مقاتليه خلال الأيام الماضية.

جاء ذلك فيما أجلت إسرائيل حوالي 120 ألف مواطن من منازلهم جنوبي وشمالي البلاد، منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، كجزء من خطة إخلاء، ويقيمون حاليا في مرافق ضيافة وفنادق.

وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي قد أعلنت إخلاء البلدات الإسرائيلية في محيط قطاع غزة مع إطلاق الحرب على القطاع المحاصر، ثم أعلنت إخلاء 43 بلدة في شمالي البلاد، مع تصاعد تبادل إطلاق النار على جانبي الحدود الإسرائيلية واللبنانية.

وينقسم الأشخاص الذين تم إجلاؤهم إلى مجموعتين: من الجنوب، وهم السكان الذين يعيشون على مسافة 7 كيلومترات من الحدود، بما في ذلك سكان مستوطنة سديروت، وسكان الدائرة الخارجية مثل عسقلان وأوفاكيم، بالإضافة إلى سكان الشمال الذين يعيشون على بعد 5 كيلومترات من الحدود اللبنانية.

من جانبه حذر رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، لبنان، أمس، الأحد، من الانجرار إلى حرب جديدة. وقال أثناء زيارته للقوات المتمركزة بالقرب من الحدود مع لبنان مخاطبا حزب الله: "سترتكبون خطأ عمركم إذا دخلتم الحرب".

وأضاف نتنياهو مخاطبا جنوده في شمالي البلاد، أنه إذا شن حزب الله حربا "فسيرتكب خطأ حياته. سنشله بقوة لا يمكنه حتى تخيلها، وستكون العواقب عليه وعلى الدولة اللبنانية مدمرة".