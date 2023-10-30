تقرير: رئيس الموساد زار قطر سرا في إطار المحادثات للإفراج عن الأسرى

رئيس الشاباك زار قطر والإمارات سرا في إطار جهود الوساطة التي تبذلها الدوحة في ملف الأسرى لدى فصائل المقاومة في قطاع غزة؛ الزيارة تؤكد أن إسرائيل تسعى لاستنفاد المسار الدبلوماسي بالتوازي مع العمليات البرية للاحتلال في قطاع غزة.

قالت هيئة البث العام الإسرائيلية ("كان 11")، اليوم الإثنين، إن الطائرة الإسرائيلية الخاصة التي كانت قد حطت في قطر، يوم أمس، الأحد الماضي، كانت تقل رئيس الموساد، دافيد برنياع، الذي زار الإمارات كذلك سرا، في إطار المحادثات الجارية ضمن جهود الوساطة في محاولة للتوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الأسرى.

وذكرت "كان 11" أن رئيس الموساد أجرى "زيارة سرية إلى قطر خلال نهاية الأسبوع في إطار الجهود والاتصالات لإطلاق سراح الرهائن"، وكان التقارير قد كشفت، الليلة الماضية، عن طائرة خاصة، وكانت تستخدم في السابق لرحلات كبار المسؤولين الإسرائيليين، عادت إلى إسرائيل قادمة من قطر.

وذكرت أن الطائرة كانت قد أقلعت يوم الأحد إلى العاصمة القطرية، الدوحة.

وأشارت "كان 11" إلى الدور المركزي الذي تلعبه قطر في قضية الأسرى الإسرائيليين لدى فصائل المقاومة في قطاع غزة، واعتبرت القناة أن زيارة رئيس الموساد السرية للدوحة تؤكد مواصلة المفاوضات بشأن ملف الأسرى، في موازاة العمليات البرية للاحتلال في قطاع غزة.

هذا وذكر موقع "واللا" الإسرائيلي، نقلا عن مصدرين مطلعين، أن برنياع "بحث مع كبار المسؤولين في الدوحة ملف المفاوضات لإطلاق سراح المختطفين لدى حماس في غزة"، وأفاد الموقع بأن واشنطن تبذل جهودا مقابل السلطات القطرية في ملف الأسرى "نظرًا لأن العديد منهم يحملون الجنسية الأميركية".

قرار العملية البرية اتخذ الخميس إثر عدم تحقيق انفراجة في المفاوضات

وقال مسؤولان إسرائيليان رفيعا المستوى إن "كابينيت الحرب" الإسرائيلي اتخذ قرارا يوم الخميس الماضي ببدء العمليات البرية في قطاع غزة في ظل عدم تحقيق أية انفراجة في محادثات الوساطة الجارية بشأن ملف الأسرى لدى فصائل المقاومة في غزة.

وفي وقت سابق اليوم، بحث وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن بن جاسم، مع نظيره الأميركي، أنتوني بلينكن، مستجدات قطاع غزة و"وساطة إطلاق سراح الأسرى". جاء ذلك في اتصال هاتفي تلقاه وزير خارجية قطر، من بلينكن، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء القطرية "قنا".

وجرى خلال الاتصال "استعراض خطورة تصاعد المواجهات في قطاع غزة، وضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار". كما بحث الجانبان "آخر مستجدات الوساطة لإطلاق سراح الأسرى". وأكد وزير خارجية قطر، خلال الاتصال، على "ضرورة فتح معبر رفح بشكل دائم لضمان تدفق قوافل الإغاثة والمساعدات الإنسانية للأشقاء الفلسطينيين المحاصرين تحت القصف".

يأتي ذلك في ظل المزاعم الإسرائيلية حول "تحرير" مجندة إسرائيلية كانت محتجزة لدى فصائل المقاومة في قطاع غزة، خلال العمليات البرية التي نفذها جيش الاحتلال في القطاع المحاصر، الليلة الماضية، وذلك بعد ساعات من نشر "كتائب القسام"، فيديو أثار جدلا في إسرائيل، تضمن 3 أسيرات إسرائيليات يحملن فيه نتنياهو مسؤولية أسرهن، ويطالبنه بتحرير كل الأسرى الإسرائيليين مقابل الأسرى الفلسطينيين.

وهناك ما يزيد على 239 إسرائيليا أسرتهم فصائل المقاومة في قطاع غزة، خلال الهجوم الذي نفذته كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، على مواقع عسكرية وبلدات إسرائيلية في محيط قطاع غزة، في 7 تشرين الأول/ أكتوبر، بينهم عسكريون برتب رفيعة، وتسعى حركة حماس إلى استبدالهم بأسرى فلسطينيين في سجون الاحتلال بينهم أطفال ونساء.