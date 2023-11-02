البنتاغون: لا نؤيد وقف إطلاق النار في غزة... ندعم هدنا إنسانية مؤقتة

ادعت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أن القوات الأميركية الخاصة الموجدة في إسرائيل "تقدم المشورة بشأن استعادة الرهائن ولا تشارك بعمليات قتالية"، وقال إن واشنطن اطلعت على "التقارير التي تتحدث عن تزويد فاغنر لحزب الله بالأسلحة وليس لدينا أي تأكيدات" في هذا الشأن.

في المقابل، شدد البنتاغون على أن الولايات المتحدة تواصل "إرسال المساعدات الأمنية الحيوية لإسرائيل في دفاعها عن نفسها ضد الهجمات الإرهابية"، على حد تعبيره، وأضاف "نواصل مراقبة الوضع في الشرق الأوسط عن كثب ومستمرون في حماية قواتنا ومواطنينا بالمنطقة".

وأعاد البنتاغون التأكيد على أن واشنطن "لا تؤيد وقف إطلاق النار لأنه يمنح حماس الوقت لإعادة تنظيم صفوفها وشن هجمات جديدة"، وأضاف "ندعم هدنا إنسانية مؤقتة في غزة لتمكين المساعدات من الدخول ولخروج الرهائن والمحتجزين"، وتابع "نواصل الحديث مع الإسرائيليين عن أهمية التناسب وحماية المدنيين على الأرض".

وقال المتحدث باسم البنتاغون: "نعلم أن لدى الحوثيين القدرة على إطلاق صواريخ تصل إلى إسرائيل"، وتابع "نركز على ردع الآخرين في الشرق الأوسط لمنع توسيع رقعة الصراع".

وفي وقت سابق اليوم، نقلت "وول ستريت جورنال" عن مسؤولين أميركيين، مزاعم بأن "الولايات المتحدة لديها معلومات استخباراتية تفيد بأن مجموعة فاغنر، المجموعة شبه العسكرية الروسية، قد توفر نظام دفاع جوي لحزب الله اللبناني".

وبحسب الصحيفة الأميركية، فإن الحديث عن نظام SA-22، والذي يستخدم الصواريخ المضادة للطائرات وصواريخ الدفاع الجوي لاعتراض الطائرات.

وزعم أحد المسؤولين الأميركيين أن "واشنطن لم تؤكد إرسال النظام الدفاعي بعد، لكنها تراقب المناقشات التي تشمل فاغنر وحزب الله وأن التسليم المحتمل يشكل مصدر قلق كبير"،

