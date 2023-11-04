قلقيلية: عملية إطلاق نار تستهدف قوة من جنود الاحتلال

اقترب فلسطينيون وهم مستقلون سيارة وأطلقوا النار نحو الجنود، ولاذوا بالفرار من مكان العملية.

أوردت تقارير إسرائيلية، عصر اليوم السبت، أن عملية إطلاق نار استهدفت قوة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي كانت متواجدة في موقع عسكري بالقرب من النبي إلياس شرقي قلقيلية، دون تسجيل إصابات.

وفي التفاصيل، اقترب فلسطينيون وهم مستقلون سيارة وأطلقوا النار نحو الجنود، ولاذوا بالفرار من مكان العملية.

ويُذكر أن وزارة الصحة الفلسطينية، أعلنت، استشهاد الشاب محمد وائل عطا الجعبري (17 عامًا)، متأثرًا بجراح حرجة أصيب بها ظهر أمس، الجمعة، في باب الزاوية بمدينة الخليل ما يرفع حصيلة الشهداء منذ فجر الجمعة إلى 9 شهداء، وفي عموم الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 145 شهيدًا.

وتواصل قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، منذ 7 أكتوبر اقتحاماتها لمناطق مختلفة بالضفة الغربية المحتلة، وتنفذ اعتقالات بحق مئات الشبان الفلسطينيين.