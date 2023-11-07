القدس المحتلة: استشهاد شاب إثر إصابته برصاص الاحتلال

سلمت قوات الاحتلال بعد ذلك الشاب لطواقم الإسعاف، وجرى نقله إلى مستشفى رام الله الحكومي حيث جرى الإعلان عن استشهاده

استشهد الشاب مصعب مجاهد كامل المطري (19 عاما) وأصيب آخر برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب بلدة بيت عنان شمال غرب القدس المحتلة بعد منتصف ليل الإثنين – الثلاثاء.

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وفي التفاصيل، فإن قوات الاحتلال أطلقت النار على شابين قرب جبل الجبيعة المقام عليه جدار الفصل العنصري بالبلدة، قبل أن تقوم باعتقالهما.

وسلمت قوات الاحتلال بعد ذلك الشاب لطواقم الإسعاف، وجرى نقله إلى مستشفى رام الله الحكومي حيث جرى الإعلان عن استشهاده.

إلى ذلك، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيت دقو شمال غرب القدس المحتلة، وحطمت نصبا خاصا بشهداء البلدة.

وفي أبو ديس شرق القدس المحتلة، أصيب شاب بعد منتصف الليل برصاص قوات الاحتلال خلال مواجهات اندلعت في البلدة.

وأفيد بأن الشاب أصيب برصاص الاحتلال في بطنه وجرى نقله إلى المركز الطبي في البلدة، ومن ثم جرى إحالته إلى مستشفى رام الله لتلقي العلاج.

وفي مخيم شعفاط شمال القدس المحتلة، اندلعت مواجهات الليلة مع قوات الاحتلال.

وأغلقت قوات الاحتلال الحاجز المقام عند مدخل المخيم ومنعت المواطنين من الدخول والخروج، واعتدت على عدد منهم كما أطلقت قنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع تجاههم.

وفي بلدة العيساوية المجاورة، اعتقلت قوات الاحتلال الطفل علي نادر أبو عويس، علمًا أنه أفرج عنه من سجون الاحتلال قبل 4 أيام.