حزب الله استهدف قاعدتين أميركيتين في العراق وأخرى في سورية

حزب الله في العراق: إن "مجاهدي المقاومة الإسلامية في العراق، استهدفوا قاعدة الاحتلال الأميركي ‘حرير‘ شمال العراق، بطائرتين مسيرتين، وأصابتا أهدافهما بشكل مباشر".

قالت كتائب حزب الله في العراق، عصر اليوم الثلاثاء، في بيان، إن "مجاهدي المقاومة الإسلامية في العراق، استهدفوا قاعدة الاحتلال الأميركي في القرية الخضراء بالعمق السوري، بعملية هي الثالثة على القواعد الأميركية هذا اليوم، بطائرات مسيّرة، أصابت أهدافها بشكل مباشر".

وفي وقت سابق من ظهر اليوم الثلاثاء، قالت المقاومة الإسلامية في بيان إن "مجاهدي المقاومة الإسلامية في العراق، استهدفوا قاعدة الاحتلال الأميركي في مطار أربيل، بطائرات مسيرة، أصابت أهدافها بشكل مباشر".

وكذلك، قالت المقاومة الإسلامية في بيان إن "مجاهدي المقاومة الإسلامية في العراق، استهدفوا قاعدة الاحتلال الأميركي ‘حرير‘ شمال العراق، بطائرتين مسيرتين، وأصابتا أهدافهما بشكل مباشر".

ويأتي هذا الاستهداف بعد سلسلة استهدافات لقواعد عسكرية أميركية في العراق وسورية، في الأيام الأخيرة، وآخرها كان عصر الأحد، حيث استُهدفت قاعدة الاحتلال الأميركي ‘تل بيدر‘ غرب مدينة الحسكة السورية، بالطيران المسيّر، وقد تمت إصابتها بشكل مباشر.

وتم استهداف قواعد للقوات الأميركية في سورية والعراق بصواريخ وطائرات مسيّرة؛ وكانت قد أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق عن تبنيها لاثنتين من الهجمات تنديدا بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، خلال الأسبوع الأخير.

وشهدت الأيام الأخيرة هجمات على قواعد ينتشر فيها الجيش الأميركي في منطقة "التنف" جنوب شرقي سورية، ومنطقتي "المالكية" و"الشدادي" بمحافظة الحسكة، وحقلي "العمر" النفطي و"كونيكو" للغاز في دير الزور، بطائرات مسلحة مسيّرة وبأسلحة "أرض ـ أرض".