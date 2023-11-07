نتنياهو: الأميركيون مندهشون من إنجازاتنا؛ غالانت: لا هدنة إنسانية دون إعادة المحتجزين

شدد رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، أن إسرائيل لا تعتزم "التوقف" في حربها المدمرة على قطاع غزة المحاصر التي تتواصل منذ 32 يوما، مشددا على أن جيش الاحتلال "يعتزم الاستمرار حتى النهاية"، وذلك في تصريحات صدرت عنه خلال جول في قاعدة "تسئليم" العسكرية، جنوبيّ البلاد.

قال وزير الأمن الإسرائيلي، يوآف غالانت، في مؤتمر صحافي عقده مساء اليوم، الثلاثاء، إن رئيس حركة حماس في قطاع غزة، يحيى السنوار، هو المسؤول الأول عن هجوم السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، مدعيا أن السنوار "يختبئ في قبو، وبات منفصلاً عن محيطة"، زاعما أن التسلسل الهرمي للقيادة في حماس "آخذ في التآكل".

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وأضاف غالانت "مصممون على تحقيق هدفنا وإنجاز المهمة، وهي تفكيك حماس وقدراتها العسكرية والسلطوية والوصول لقادتها ومقاتليها"، وتابع "سنحارب من أجل تحقيق هدفنا بالقضاء على حماس، وإعادة المحتجزين وتغيير الوضع في غزة".

وادعى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يحقق "تقدمًا من الشمال والجنوب وبات يعمل في قلب مدينة غزة، ونحارب داخل المناطق السكنية"، ووضف قطاع غزة المحاصر بأنه "تحول إلى أكبر قاعدة إرهابية في العالم"، مشيرا إلى "وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية يجب أن يكون من أجل إعادة المحتجزين أولًا".

وأشار إلى أن إسرائيل ستتعرض خلال الفترة المقبلة لضغوطات دولية متصاعدة، وأضاف "سيتعين علينا اتخاذ قرارات صعبة"، مشددا على أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي عازمة على مواصلة الحرب على قطاع غزة إلى حين تحقيق الأهداف المعلنة ولن توافق على وقف إطلاق النار لدوافع إنسانية في قطاع غزة.

وأضاف "نحارب في غزة بقوة، وقواتنا موجودة أيضًا قبالة لبنان وسلاح الجو في منتهى الجهوزية"، واستدرك قائلا: "لسنا معنيين بفتح جبهة حرب مع حزب الله وإذا اقترف (أمين عام حزب الله، حسن) نصر الله خطأ فإنه سيورط لبنان وسيدفع ثمنا باهظا"، مشيرا إلى نشر "آلاف الجنود النظاميين والاحتياط في الضفة الغربية للتصدي لأي مواجهة".