إصابة حرجة برصاص الاحتلال قرب رام الله ومحاصرة منزل ببيت لحم

أُصيب "طفل بالرصاص الحي في الصدر وخرجت من الظهر، خلال مواجهات في القرية، أطلقت خلالها قوات الاحتلال الرصاص الحي تجاه المواطنين".

أصيب فتى فلسطيني، اليوم الأربعاء، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، بجراح حرجة، خلال مواجهات اندلعت في قرية المغير شمال شرق رام الله.

وأفادت مصادر أمنية لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن "طفلا (17 عاما) أصيب بالرصاص الحي في الصدر وخرجت من الظهر، خلال مواجهات في القرية، أطلقت خلالها قوات الاحتلال الرصاص الحي تجاه المواطنين".

وفي وقت سابق، اقتحمت قوات الاحتلال اليوم الأربعاء، مدينة بيت لحم في الضفة الغربية، وحاصرت منزلا، فيما أشارت مصادر فلسطينية محلية إلى سماع صوت إطلاق نار.

وأفادت مصادر محلية وأمنية لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن قوة كبيرة من جيش الاحتلال يرافقها وحدة خاصة "مستعربة" اقتحمت منطقتي هندازة وشارع الصف وسوق الحلال وتقوم الآن بمحاصرة منزل الأسير السابق حمدي عماد الكامل في منطقة المسلخ.

وأشار الهلال الأحمر الفلسطيني إلى أن هناك إصابتان بالرصاص الحي خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في محيط منزل تحاصره في بيت لحم.