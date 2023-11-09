إصابة مستوطنَين في عملية إطلاق نار غرب نابلس

عملية إطلاق نار تستهدف مركبة مستوطنين بالقرب من مستوطنة "إيتمار" قرب مدينة نابلس، تسفر عن إصابة مستوطن بجراح خطيرة ومستوطنة بجراح متوسطة الخطورة.

أصيب إسرائيليان، بجراح تتراوح بين خطيرة ومتوسطة، بادعاء تعرضهما لعملية إطلاق نار، قرب مستوطنة إيتمار المقامة على أراضي قرية عورتا جنوب شرق مدينة نابلس شمالي الضفة المحتلة.

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وقالت التقارير الإسرائيلية إن المستوطنين في المركبة المستهدفة تابعوا التقدم باتجاه مفترق مستوطنة "جيتيت" في غور الأردن، شرق الضفة الغربية، والواقعة على أراضي بلدة الجفتلك، حيث وصلت طواقم الإسعاف.

وأكدت التقارير الإسرائيلية انسحاب منفذي عملية إطلاق النار.

وذكرت الطواقم الطبية التابعة لـ"نجمة داوود الحمراء"، أنها قدمت الإسعافات الأولية لمصاب (21 عاما) حالته خطيرة ومستقرة، وامرأة تبلغ من العمر 23 عامًا حالتها متوسطة وهي في كامل وعيها.

وبحسب "نجمة داوود الحمراء"، فإن طائرة مروحية في طريقها إلى المنطقة لنقل المصابين إلى المستشفى لاستكمال العلاج.