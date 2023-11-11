حزب الله في العراق: استهدفنا قاعدة رميلان الأميركية في سورية بطائرتين مسيّرتين

حزب الله في العراق في بيان: "مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق، استهدفوا في قاعدة ‘رميلان‘ التابعة للاحتلال الأميركي، في سورية، بواسطة طائرتين مسيّرتين، وأصابتا أهدافهما بشكل مباشر".

قال حزب الله في العراق في بيان، ظهر اليوم السبت، إن "مجاهدي المقاومة الإسلامية في العراق، استهدفوا في قاعدة ‘رميلان‘ التابعة للاحتلال الأميركي، في سورية، بواسطة طائرتين مسيّرتين، وأصابتا أهدافهما بشكل مباشر".

وكان قد أعلن وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، أنّ سلاح الجو الأميركي أغار في شرق سورية، قبل منتصف ليل الأربعاء، على مخزن أسلحة مرتبط بإيران وذلك بزعم "الرد على هجمات استهدفت عناصر أميركيين".

وقال أوستن، في بيان، إنّ "القوات العسكرية الأميركية نفّذت ضربة دفاعًا عن النفس ضدّ منشأة في شرق سورية يستخدمها الحرس الثوري الإيراني وجماعات تابعة له. لقد نفّذت هذه الضربة طائرتان أميركيتان من طراز إف-15 ضدّ منشأة لتخزين أسلحة".

وأضاف أن "هذه الضربة الدقيقة للدفاع عن النفس هي رد على سلسلة من الهجمات ضد أفراد أميركيين في العراق وسورية من قبل وكلاء فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني".

وشدد على أن "هذا التحرك جاء لتوضيح أن الولايات المتحدة ستدافع عن نفسها وأفرادها ومصالحها"، وقال إن واشنطن "على استعداد تام لاتخاذ المزيد من التدابير اللازمة لحماية شعبنا ومنشآتنا. ونحث على عدم التصعيد".

وكانت قد شنّت إسرائيل، فجر أمس الجمعة، قصفا في سورية ردا على تحطم مُسيّرة، الخميس، على مدرسة في مدينة إيلات (جنوبي إسرائيل)، وفق ما أعلن الجيش الإسرائيلي.

وقال الجيش في بيان على منصّة إكس "ردا على مُسيّرة مصدرها سورية أصابت مدرسة في إيلات، ضربت قوات الدفاع الإسرائيلية المُنظّمة التي نفّذت الهجوم"، من دون أن يذكر اسم المنظّمة.

وأضاف الجيش أنّ إسرائيل "تُحمّل النظام السوري مسؤوليّة أيّ عمل إرهابي ينطلق من أراضيه".

كما أشار الجيش إلى أنه "يواصل عملياته لتدمير البنى التحتية لمنظمة حزب الله الإرهابية في لبنان". وقال الجيش "قصفت طائرات مقاتلة أهدافا لحزب الله في الأراضي اللبنانية، ردا على إطلاق نار باتجاه إسرائيل خلال النهار".