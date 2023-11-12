تقرير: حماس تعلق مفاوضات الرهائن بسبب الاعتداءات الإسرائيلية على مستشفى الشفاء

نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول فلسطيني "مطلع على محادثات الرهائن في غزة"، اليوم الأحد، إن حركة حماس علقت اليوم المفاوضات بشأن الرهائن بسبب ما تقوم به إسرائيل تجاه مستشفى الشفاء.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في تلغرام

ويتعرض المستشفى لإطلاق نار كثيف مع اقتراب القوات الإسرائيلية منه، وسط تقارير عن استهدافات مباشرة لكل ما يتحرك في محيطه، فيما حذّر مدير المجمع، محمد أبو سلمية، من أن "الطواقم الطبية عاجزة عن العمل".

وأكد أن "الجثث بالعشرات لا يمكن التعامل معها أو دفنها"، وأن "المستشفى محاصر تماما والقصف مستمر في محيطه".

وأكد مسؤول في وزارة الصحة في قطاع غزة أن غارة إسرائيلية دمّرت مبنى قسم أمراض القلب في مجمع الشفاء الطبي في شمال غزة، مع احتدام القتال في محيط مستشفيات القطاع.

وقال وكيل وزارة الصحة، يوسف أبو الريش، إن "الاحتلال دمر بالكامل مبنى قسم القلب في مستشفى الشفاء" الأكبر في قطاع غزة.