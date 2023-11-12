مقتل خمسة عسكريين أميركيين في تحطم طائرتهم بالبحر المتوسط

لم يحدد الجيش الأميركي نوع الطائرة أو المكان الذي كانت تحلق فيه، لكن الولايات المتحدة تنشر حاملة طائرات في المنطقة في إطار ما تقول إنها جهود لمنع تحول الحرب على غزة إلى نزاع إقليمي.

قضى خمسة عسكريين أميركيين في تحطُّم طائرتهم في البحر الأبيض المتوسط خلال تدريب، يوم الجمعة الماضي، وفق ما أعلنت القيادة العسكرية الأميركية في أوروبا ("يوكوم")، اليوم الأحد.

ولم يحدد الجيش الأميركي نوع الطائرة أو المكان الذي كانت تحلّق فيه، لكن الولايات المتحدة تنشر حاملة طائرات في المنطقة في إطار ما تقول إنها جهود لمنع تحول الحرب على غزة إلى نزاع إقليمي.

وقالت "يوكوم" في بيان، إنه "خلال مهمة روتينية للتزود بالوقود جوا في إطار تدريب عسكري، تعرضت طائرة عسكرية أميركية تقل خمسة من عناصر الجيش لحادث مؤسف وتحطمت في البحر الأبيض المتوسط. ولقي العناصر الخمسة الذين كانوا في الطائرة حتفهم".

وسارعت واشنطن إلى تقديم دعم عسكري لإسرائيل وعززت قواتها في المنطقة، بما في ذلك إرسال حاملة الطائرات "يو إس إس جيرالد آر فورد "، وسفن حربية أخرى، بعد أن نفذت حركة حماس هجوما غير مسبوق من غزة في 7 تشرين الأول/ أكتوبر، قال مسؤولون إسرائيليون إنه أدى إلى مقتل 1200 شخص.

ورد الجيش الإسرائيلي بحرب وهجوم جوي وبري وبحري متواصل على غزة، أكّدت وزارة الصحة في القطاع، إنه خلف أكثر من 11 ألف شهيد.