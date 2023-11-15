قصف إسرائيلي يستهدف محيط عيتا الشعب وطير حرفا جنوبي لبنان

يتواصل القصف الإسرائيلي لعدة مناطق في جنوب لبنان، منذ صباح اليوم الأربعاء، فيما لم يُذكر بعد أنه تم إطلاق صواريخ مضادة للدروع أو قذائف هاون من جنوب لبنان نحو مواقع إسرائيلية.

أشارت تقارير عربية، ظهر اليوم الأربعاء، إلى أن القصف المدفعي الإسرائيلي تجدد على أطراف بلدتي طير حرفا وأطراف عيتا الشعب جنوبي لبنان.

ويُذكر أنه منذ صباح الأربعاء، جرى قصف مدفعي إسرائيلي على أطراف بلدات طيرحرفا والجبين ويارين، جنوبي لبنان.

وكذلك قالت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية إنّ قصفا إسرائيليا بالمدفعية الثقيلة استهدف محيط الناقورة وطيرحرفا والخيام جنوبا.

وفي سياق متصل، قال وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال في لبنان، عبدالله بو حبيب، في تصريح، اليوم الأربعاء "تقدّمنا بشكوى إلى مجلس الأمن ردا على استهداف الصحافيين اللبنانيين في بلدة يارون، جنوب لبنان".

وأشار بو حبيب إلى أن "قصف إسرائيل المتعمد والمباشر لمواكب الصحافيين انتهاك للقانون الدولي الإنساني، وجريمة حرب موصوفة".