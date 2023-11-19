اختطاف سفينة يملكها إسرائيلي بالبحر الأحمر على يد الحوثيين

أضاف الجيش الإسرائيلي في بيانه أن "اختطاف سفينة الشحن من قبل الحوثيين بالقرب من اليمن جنوب البحر الأحمر حدث خطير للغاية عالميا".

أشارت تقارير عربية وإسرائيلية، عصر اليوم الأحد، إلى أن سفينة شحن يمكلها رجل أعمال إسرائيلي، استهدفها الحوثيون في البحر الأحمر، فيما نفى الجيش الإسرائيلي أن تكون السفينة المختطفة إسرائيلية وأكد أنه لا يوجد عليها إسرائيليون، في بيان صدر عنه.

وأضاف الجيش الإسرائيلي في بيانه أن "اختطاف سفينة الشحن من قبل الحوثيين بالقرب من اليمن جنوب البحر الأحمر حدث خطير للغاية عالميا".

وأكدت تقارير إسرائيلية أن ملكية السفينة التي سيطر عليها الحوثيون تعود إلى لشركة مملوكة لرجل الأعمال الإسرائيلي رامي أونغر، ومسجلة في بريطانيا.

وجاء في بيان صادر عن مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، أن "السفينة هي بملكية شركة بريطانية مُشغلة على يد شركة يابانية، اختطفت على يد ميليشيا الحوثي باليمن".

وأضاف البيان أنه تواجد على متن السفينة "25 شخصا من الطاقم من جنسيات مختلفة، ولم يكن على السفينة إسرائيلييين".

وأشار مكتب نتنياهو إلى أن "هذا عمل إرهابي إيراني وهو ما يشير إلى تصعيد بعدوانية إيران تجاه مواطني العالم الحر، ولهذا تداعيات عالمية بشأن أمن الملاحة العالمية".

وذكرت التقارير أن اسم السفينة هو "غالاكسي ليدير"، ولم تبث السفينة إحداثيات مكانها منذ صباح أمس السبت، وآخر إشارة حول إحداثيات وجود السفينة كانت بالقرب من جدّة في السعودية.

ويُذكر أن السفينة تحمل سيارات وانطلقت من تركيا نحو الهند، ووفقا لمصادر عربية ذكرت أنه على السفينة يوجد 52 شخصا.

وصرّح قيادي بجماعة أنصار الله الحوثيين لقناة الجزيرة أن "قواتنا اقتادت سفينة إسرائيلية لشواطئ اليمن، واقتيادنا للسفينة نصرة لأهلنا المظلومين بغزة".