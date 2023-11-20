حزب الله يعلن استهداف مركز قيادة الفرقة 91 في ثكنة برانيت الإسرائيلية

أعلن حزب الله اللبناني، اليوم الإثنين، استهداف مركز قيادة الفرقة 91 في ثكنة برانيت الإسرائيلية في مناسبتين مختلفتين صباح اليوم، الإثنين، بـ"صاروخي بركان من العيار الثقيل وتمت إصابتها إصابةً مباشرة".

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وفي آخر المستجدات الميدانية، أفادت الوكالة الرسمية اللبنانية بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي، قصف ليلا محيط بلدات الناقورة وجبل اللبونة وعلما الشعب وطيرحرفا وشمع ورميش؛ كما أغار الطيران الحربي الإسرائيلي على بلدة الجبين، مستهدفا منزل رئيس البلدية، الذي ألحق القصف به أضرارا جسيمة.

كما أطلق الجيش الإسرائيلي خلال الليلة الماضية، القنابل المضيئة فوق قرى القطاعين الغربي والأوسط، حيث قامت المدفعية الإسرائيلية بقصف محيط بلدتي علما الشعب بشكل متقطع كما سمعت رشاقات من أسلحة متوسطة قرب موقع بركة ريشة في محيط بلدة عيتا الشعب.

يأتي ذلك في إطار المواجهات الحدودية اليومية المتواصلة بين مقاتلي حزب الله والجيش الإسرائيلي منذ 8 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، مع تعرّض محيط مناطق مأهولة وبلدات حدودية جنوبي لبنان، لقصف إسرائيلي.

وتتواصل هذه المواجهات على وقع حرب مدمرة يشنها الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم 45؛ أسفرت حتى الآن عن استشهاد 12 ألفا و300 فلسطيني، بينهم 5 آلاف طفل و3 آلاف و300 امرأة، وإصابة أكثر من 30 ألف، 75% منهم أطفال ونساء.

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