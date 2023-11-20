وزارة الصحة تطالب سكان حيفا بغلي الماء قبل استخدامه

وزارة الصحة الإسرائيلية تشدد على ضرورة غلي المياه قبل استخدامها لأغراض الشرب أو الطهي في مدينة حيفا، وأوضحت أنه "يمكن استخدام المياه للاستحمام والصرف الصحي".

طالبت وزارة الصحة الإسرائيلية سكان مدينة حيفا، اليوم الإثنين، بغلي المياه قبل استخدامه للشرب أو الطهي، وذلك في أعقاب ظهور نتائج بكتيرية "غير سليمة".

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وأعلنت وزارة الصحة، في بيان مقتضب، "وجوب غلي الماء قبل الشرب والطهي وإعداد الطعام وإعداد الأدوية وتنظيف الأسنان في مدينة حيفا".

وقالت إن هذه التوصية تأتي "بعد الحصول على نتائج بكتيرية غير سليمة في إطار فحوصات روتينية لمياه الشرب".

وأوضحت أنه "يمكن استخدام المياه للاستحمام والصرف الصحي".

وأفادت الوزارة بأنها "أوعزت لمزود المياه بالقيام بالإجراءات اللازمة لتصحيح الخلل وإجراء فحوصات لجودة المياه".

وقالت إن هذه التعليمات سارية المفعول "حتى إشعار آخر".