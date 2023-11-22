مقتل شخصين في انفجار على الحدود بين الولايات المتحدة وكندا وإغلاق معبر

أغلقت السلطات الأميركية معبرا حدوديا بعد انفجار سيارة عند نقطة تفتيش على جسر بالقرب من شلالات نياغرا.

قُتل شخصان في انفجار على الحدود بين الولايات المتحدة وكندا، الأربعاء، فيما بحسب ما أكّدت تقارير أميركية.

وأغلقت السلطات الأميركية معبرا حدوديا بعد انفجار سيارة عند نقطة تفتيش على جسر بالقرب من شلالات نياغرا.

وسارع رئيس الحكومة الكنديّة، جاستن ترودو إلى الإشارة إلى أن "الوضع خطير للغاية" إثر الانفجار.

وقال ترودو أمام مجلس العموم "من الواضح أنه وضع خطير للغاية قرب شلالات نياغارا. لقد انفجرت سيارة عند معبر جسر رينبو".

وأضاف: "لا تزال هناك أسئلة كثيرة ونحاول الحصول على أجوبة في أسرع وقت ممكن".

وقال المكتب الميداني لمكتب التحقيقات الفيدرالي في بوفالو في بيان إنه يحقق في الانفجار الذي وقع على جسر قوس قزح الذي يربط البلدين عبر نهر نياغرا.

وأظهرت صور ومقاطع مصورة التقطتها مؤسسات إخبارية ونشرتها على وسائل التواصل الاجتماعي، كشكا أمنيا وقد اشتعلت فيه النيران.

وقالت حاكمة ولاية نيويورك، كاثي هوشول، إنها أطلعت على الحادث وإنها "تراقب الوضع عن كثب".

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