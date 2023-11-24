الإفراج عن 39 أسير فلسطيني من النساء والأطفال من سجون الاحتلال

أفرج عن 39 أسيرا فلسطينيا من النساء والأطفال من السجون الإسرائيلية ضمن الدفعة الأولى لصفقة تبادل الأسرى مع حركة "حماس".

أفرج الاحتلال عن 39 أسيرا فلسطينيا من النساء والأطفال، وذلك ضمن الدفعة الأولى من صفقة التبادل المبرمة مع حركة "حماس" والتي تخللها الإفراج عن 13 رهينة إسرائيلية من قطاع غزة في وقت سابق.

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ووصل غالبية الأسرى بعد الإفراج عنهم إلى بلدية بيتونيا غرب رام الله فيما وصل آخرون إلى القدس وبلدات أخرى في الضفة، حيث كان بانتظارهم الآلاف من عوائلاهم وأقاربهم.

وأقدمت قوات الاحتلال على قمع عائلات أسرى فلسطينيين خلال انتظارهم الإفراج عنهم أمام سجن "عوفر" غرب رام الله، وذلك ضمن الدفعة الأولى من صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة "حماس".

كما اقتحمت قوات الاحتلال منازل عدد من عوائل أسيرات اللواتي سيتم الإفراج عنهن في القدس والضفة الغربية المحتلتين، واستدعت عددا من أفراد عائلاتهن للتحقيق.

وقال نادي الأسير الفلسطيني، إنه "في إطار استمرار التهديدات بحق عائلات الأسرى والأسيرات، استدعى الاحتلال منذ صباح الجمعة أفراد من عائلات الأسيرات المقدسيات إلى غرف التحقيق في المسكوبية، وتمت مصادرة هواتفهم وهم محتجزون حتى الآن".

وأضاف أن "قوات الاحتلال اقتحمت منزل الأسيرة أماني الحشين في القدس، ومنزل عائلة الأسيرة زينة عبده، وأبلغت عائلة زينة بعدم إجراء أي لقاء صحافي وهددت عائلة الأسيرة فاطمة شاهين في بيت لحم".

يتبع...