مسؤول أميركي: استهداف سفينة إسرائيلية عبر مسيّرات يشتبه أنها إيرانية في المحيط الهندي

أشارت وكالة الأنباء الأميركية "أسوشييتد بريس" إلى أن "سفينة حاويات مملوكة لملياردير إسرائيلي تعرضت لهجوم بطائرة بدون طيار يشتبه أنها إيرانية في المحيط الهندي"، حسبما قال مسؤول دفاعي أميركي، اليوم السبت.

وكانت قد أوضحت قناة الميادين في تقرير عن مصادر خاصة لها، صباح اليوم السبت، أن "سفينة شحن إسرائيلية كانت قد استُهدفت في بحر العرب، ليل الخميس الجمعة، أي قبل ساعات من تنفيذ الهدنة في غزة".

وأوضحت المصادر للميادين أن "سفينة الشحن الإسرائيلية التي استهدفت في شمال المحيط الهندي تلقت ضربة جعلت النيران تشتعل فيها".