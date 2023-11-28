مسؤول أمميّ يبحث في الأردن فتح معبر كرم أبو سالم لإدخال مساعدات لغزة

يبحث منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة، في العاصمة الأردنية عمّان، غدا الأربعاء، إمكانية فتح معبر كرم أبو سالم، لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة من إسرائيل، بحسب ما أفادت وكالة "رويترز" للأنباء، اليوم الثلاثاء.

وقال جريفيث في إفادة للأمم المتحدة بجنيف، اليوم: "قلنا من البداية أننا بحاجة إلى أكثر من معبر"، مضيفا أنه "يجب بحث فرصة استخدام معبر كرم أبو سالم، وسنناقش هذا الأمر في عمّان".

ووفق "رويترز"، فقد قال دبلوماسي غربي إن احتمال فتح معبر كرم أبو سالم غير وارد في الوقت الحالي، لافتا إلى أن إسرائيل لا تريد فتح المعبر لأن قواتها موجودة في المنطقة.

تفاصيل وفى تباعا