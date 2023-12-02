الاحتلال يعلن استهداف "خلية" مسلحة وقصف مواقع جنوبي لبنان

جيش الاحتلال الإسرائيلي يقصف مواجع حنوبي لبنان، بزعم الرد على مصادر إطلاق قذائف من الجنوب اللبناني باتجاه مواقع إسرائيلية، الليلة الماضية، كما يدعى استهداف خلية مسلحة في المنطقة.

قصفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي، عددا من الأودية في القطاع الأوسط من الجنوب اللبناني، وأطراف بلدتي عيتا الشعب ورامية، صباح اليوم، السبت، وأعلن جبش الاحتلال استهداف "خلية" قال إنها حاولت تنفيذ عمليات إطلاق قذائف باتجاه مواقع إسرائيلية.

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ولفتت وكالة الإعلام اللبنانية الرسمية إلى "ليل سادته أجواء من الحذر" في الجنوب اللبناني، وأفادت بأن جيش الاحتلال "أطلق القنابل المضيئة" في سماء المنطقة، فيما حلق طيرانه الاستطلاعي في سماء المنطقة، إضافة إلى الطيران الحربي الذي حلق على مستوى مخفض خارقا جدار الصوت.

وبعد انهيار الهدنة الإنسانية في قطاع غزة، صباح الجمعة، استؤنف تبادل إطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله. وأكد الحزب استشهاد اثنين من عناصره في قصف إسرائيلي، وبذلك ارتفعت حصيلة شهداء "حزب الله" إلى 88 منذ 8 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

كما أفادت الوكالة اللبنانية، بـ"استشهاد سيدة لبنانية من جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلاً في بلدة حولا الحدودية بقضاء مرجعيون" جنوبي لبنان، لترتفع حصيلة الضحايا المدنيين بالقصف الإسرائيلي إلى 23، بينهم 3 صحافيين.

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