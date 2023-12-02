قتيل بجريمة إطلاق نار في باقة الغربية

قتيل في جريمة إطلاق نار في المنطقة الصناعية في باقة الغربية؛ خلفية الجريمة لم تتضح بعد.

قتل شاب، صباح اليوم، السبت، في جريمة إطلاق نار ارتكبت في المنطقة الصناعية، في مدينة باقة الغربية، لترتفع بذلك حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربية إلى 213 بينهم 16 امرأة منذ مطلع العام الجاري.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في تلغرام

وكان الضحية، وهو شاب يبلغ من العمر نحو 40 عامًا، قد فارق الحياة قبل وصول الطواقم الطبية إلى موقع الجريمة، بحسب ما أفادت "نجمة داوود الحمراء"، وأفادت بأن طواقمها أقرت وفاة الضحية.

ولم تعرف خلفية الجريمة في باقة الغربية.

وتتواصل أحداث العنف وجرائم القتل في المجتمع العربي، فيما يشهد العام الجاري تسجيل حصيلة غير مسبوقة من جرائم القتل، وشدت الأيام الماضية جرائم قتل في اللد ورهط وكفرقرع.

وتقترف الجرائم وسط تعزز شعور المجرمين بإمكانية الإفلات من العقاب، علما بأن معظم الجرائم مرتبطة بالعمل في الربا والسوق السوداء، وتصفية الحسابات بين عصابات الإجرام أو في إطار العنف الأسري.

وتحولت جرائم إطلاق النار والقتل إلى أمر معتاد يرتكب على نحو شبه يومي خلال السنوات الماضية في المجتمع العربي، الذي يجد نفسه متروكا لمصيره، في ظل تقاعس الشرطة وتواطئها مع منظمات الإجرام.