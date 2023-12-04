إصابة ثلاثة جنود إسرائليين باستهداف موقع عسكري بقذائف هاون أطلقت من لبنان

تبادل لإطلاق النار في المناطق الحدودية جنوبي لبنان؛ قذائف هاون تستهدف مواقع عسكرية إسرائيلية وتسفر عن إصابة ثلاثة جنود؛ في المقابل، قصف جيش الاحتلال مواقف في جنوب لبنان بزعم الرد على "مصادر الإطلاق".

أعلن الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم، الإثنين، إصابة ثلاثة جنود في صفوفه في استهداف موقع "شتولا" العسكري بقذائف هاون أطلقت من الجنوب اللبناني باتجاه الجليل الأعلى، الليلة الماضية. وقال إنه رد بمهاجمة مصادر الإطلاق.

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وجاء في بيان صدر عن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه رصد إطلاق "عدد من قذائف الهاون من الأراضي اللبنانية باتجاه موقع للجيش الإسرائيلي في منطقة شتولا"، وأضاف أن ذلك أسفر عن ثلاثة جنود إسرائيليين بجروح وصفها بـ"الطفيفة".

كما أكد جيش الاحتلال رصد "إطلاق عدة قذائف هاون من الأراضي اللبنانية باتجاه موقع للجيش الإسرائيلي في منطقة يفتاح"، وأضاف أنه قواته ترد بمهاجمة مصادر إطلاق النار.

وأفادت وكالة الأنباء الرسمية اللبنانية أن قصفا مدفعيا إسرائيليا مركزا، بعيد منتصف الليلة الماضية، استهدف سهل مرجعيون وتلة حمامص وتلة عويضة بين كفركلا وعديسة، مما تسبب باندلاع حريق، لم يسفر عن وقوع إصابات بشرية.

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