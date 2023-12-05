قصف إسرائيلي لعدة مواقع في جنوب لبنان.. وحزب الله يعلن استهداف تجمعين لجنود إسرائيليين

تقارير عربية تشير إلى قصف مدفعي إسرائيلي استهدف أطراف بلدات في جنوب لبنان، بما في ذلك شيحين والجبين في قضاء صور، والأطراف الشرقية لبلدة الناقورة.

أشارت تقارير عربية، صباح اليوم الثلاثاء، إلى أن قصفا مدفعيا إسرائيليا استهدف أطراف بلدات عدة في القطاع الغربي جنوبي لبنان.

وأوضحت وكالة الأنباء اللبنانية أن "محيط شيحين والجبين في قضاء صور يتعرضان لقصف مدفعي معاد".

وذكرت تقارير أخرى أن طيران الاحتلال الإسرائيلي يقصف الأطراف الشرقية لبلدة الناقورة في غرب جنوب لبنان.

وكان قد أعلن الجيش الإسرائيلي، أمس الإثنين، إصابة ثلاثة جنود في صفوفه في استهداف لموقع عسكري بقذائف هاون أطلقت من الجنوب اللبناني باتجاه الجليل الأعلى، ليلة الإثنين. وقال إنه رد بمهاجمة مصادر الإطلاق، في حين أكد حزب الله أن مقاتليه استهدفوا مواقع عسكرية إسرائيلية في المنطقة الحدودية جنوبي لبنان.

وشن جيش الاحتلال الإسرائيلي سلسلة غارات عنيفة وأطلق نيران المدفعية على مناطق واسعة في جميع القطاعات الشرقي والغربي والأوسط في الجنوب اللبناني، بزعم الرد على مصادر إطلاق النار وتحييد "تهديدات" في المنطقة.