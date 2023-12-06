البحريّة الأميركيّة تسقط طائرة مسيرّة أُطلقت من منطقة باليمن يسيطر عليها الحوثيون

أسقطت البحرية الأميركية طائرة مسيرة أُطلقت من منطقة باليمن، تسيطر عليها جماعة "الحوثي"، وأتت الواقعة بعد سلسلة من الهجمات في مياه منطقة الشرق الأوسط، منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر.

قال مسؤول أمنيّ أميركيّ إن البحرية الأميركية أسقطت طائرة مسيرة أُطلقت من منطقة باليمن، تسيطر عليها جماعة "الحوثي"، صباح يوم الأربعاء، بحسب ما أوردت وكالة "رويترز" للأنباء، نقلا عنه.

وقالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، اليوم، إنها تلقت تقارير عن واقعة تتعلق بما يشتبه أنها طائرة مسيرة غربي ميناء الحديدة في اليمن، وطلبت من السفن العابرة للمنطقة توخي الحذر.

كما ذكرت شركة "آمبري" البريطانية للأمن البحري، أنها علمت بواقعة تتعلق بطائرة مسيرة في المنطقة نفسها، مضيفة أنها تحقق في الأمر.

وأتت الواقعة بعد سلسلة من الهجمات في مياه منطقة الشرق الأوسط، منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر.

وقال الجيش الأميركي، أول من أمس الأحد، إن ثلاث سفن تجارية تعرضت لهجوم في جنوب البحر الأحمر.

وأعلنت حركة الحوثي في اليمن يوم الأحد كذلك، مسؤوليتها عن هجمات بطائرات مسيرة وصواريخ على سفينتين إسرائيليتين في المنطقة، وقالت في بث إن الهجمات جاءت استجابة لمطالب اليمنيين، ودعوات من دول إسلامية للتضامن مع الشعب الفلسطيني.

وأعلنت جماعة "أنصار الله" (الحوثوين) بعد ذلك بوقت وجيز، في بيان صدر عن المتحدث العسكري باسم الجماعة، يحيى سريع، استهداف مدينة إيلات الإسرائيلية، جنوبي البلاد، بـ"دفعة من الصواريخ الباليستية"، وذلك في إطار "الوقوف الكامل مع خيارات الشعب الفلسطيني ومقاومته الأبية".

وجاء في البيان أنه "أطلقت القوة الصاروخية بالقوات المسلحة اليمنية دفعة من الصواريخ الباليستية على أهداف عسكرية للكيان الإسرائيلي في منطقة أم الرشراش جنوبي فلسطين المحتلة".

وأضاف أن "القوات المسلحة اليمنية مستمرة في تنفيذ عملياتها العسكرية ضد العدو الإسرائيلي وكذلك تنفيذ قرار منع السفن الإسرائيلية من الملاحة في البحرين العربي والأحمر نصرةً للشعب الفلسطيني المظلوم وحتى يتوقف العدوان على إخوانِنا في غزة".