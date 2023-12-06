الكابينيت الإسرائيلي يصادق على زيادة كميات الوقود إلى قطاع غزة

الكابينيت الإسرائيلي يصادق على زيادة محدودة في كمية الوقود التي يسمح بإدخالها في قطاع غزة، في ظل الضغوط الأميركية على حكومة الاحتلال بهذا الشأن، حكومة الاحتلال تشير إلى زيادة غير ثابتة تخضع لقرار متغير من كابينيت الحرب.

صادق المجلس الوزاري الإسرائيلي للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت)، مساء الأربعاء، على زيادة كميات الوقود التي تسمح سلطات الاحتلال بإدخالها إلى قطاع غزة المحاصر، وذلك في ظل الضغوط الأميركية في هذا الشأن.

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وكانت التقارير الإسرائيلية قد أكدت أن الولايات المتحدة طلبت من إسرائيل زيادة كميات الوقود التي تدخل إلى قطاع غزة لتصبح 120 ألف لتر يوميًا، بدلا من 60 ألف لتر، بشكل فوري، وهو ما نص عليه القرار الإسرائيلي، بحسب هيئة البث العام.

وأوضحت التقارير أن كبار المسؤولين في إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، نقلوا رسالة بهذا الطلب إلى نظرائهم الإسرائيليين؛ كما دعت واشنطن، المسؤولين في تل أبيب، إلى زيادة المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وجاء في بيان صدر عن مكتب نتنياهو أن اللجنة الوزارية لشؤون الأمن القومي (الكابينيت السياسي والأمني) "صادقت على توصية كابينيت الحرب بالسماح بزيادة محدودة لكمية الوقود لمنع كارثة إنسانية وتفشي الأوبئة في جنوب قطاع غزة".

وأضاف البيان أنه "سيتم تحديد هذه الكمية الضئيلة من وقت لآخر من قبل كابينيت الحرب وفقًا لحالة تفشي الأمراض والوضع الإنساني في القطاع"، في إشارة إلى أن الزيادة التي أقرها الكابينيت لن تكون ثابتة وستقتصر على جنوبي غزة.

وصوت وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، ووزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، ضد القرار، قال الأخير خلال اجتماع الكابينيت: "لكي نهزم حماس يجب أن نتوقف عن اتباع هذا التوجه؛ هذا الوقود تستخدمه حماس".

وأضاف "قبل أسابيع كنا نؤكد أننا لن نسمح بإدخال قطرة وقود واحدة، وفجأة غيرنا خطوطنا الحمراء"، في حين عبّر الوزيران دافيد أمسالم ويسرائيل كاتس عن دعمهما قرار "كابينيت الحرب"، وذلك خلافا لمواقفهما السابقة بشأن إدخال الوقود لغزة.

وعن المداولات خلال جلسة الكابينيت، بحسب مراسة القناة 13 الإسرائيلية، تساءل نتنياهو في مرحلة معينة عن "الوقت الذي سيستغرق للكشف عن روتوكولات الاجتماعات؟ 30 عاما؟".

وفي حين لم يتضح السياق الذي قال فيه نتنياهو ذلك، أجابه الوزير في "كابينيت الحرب"، بيني غانتس، "هل تتحدث عن المناقشات هنا؟ لأن هذه المناقشات سكون بالخارج خلال 4 دقائق"، وذلك في إشارة إلى تسريبها.