الكنيست يصادق على تعديل ميزانية الدولة بالقراءة الأولى

المصادقة على الميزانية المعدلة بتأييد 62 عضو كنيست ومعارضة 53، بينهم غانتس، فيما تغيب غالانت عن التصويت وقاطعه وزير الاقتصاد نير بركات

صادقت الهيئة العامة للكنيست اليوم، الأربعاء، على ميزانية الدولة المعدلة للعام الحالي بالقراءة الأولى.

وأيد الميزانية المعدلة 62 عضو كنيست، وعارضها 53 عضو كنيست، بينهم رئيس "المعسكر الوطني" والوزير العضو في كابينيت الحرب، بيني غانتس.

وتغيب وزير الأمن، يوآف غالانت، عن التصويت فيما قاطع وزير الاقتصاد، نير بركات، التصويت، وكلاهما من حزب الليكود.

وكان أعضاء كنيست من الليكود قد انتقدوا الميزانية المعدلة، في الأيام الأخيرة، بسبب رصد مبالغ فيها، بحوالي 14 مليار شيكل، لأحزاب الائتلاف، وخاصة الحريدية، فيما طالبوا برصد ميزانية لصالح الحرب على غزة وإلغاء وزارات غير ضرورية.

وشهد الليكود، في الفترة الماضية، شبه تمرد على خلفية تعديل ميزانية الدولة بسبب الحرب. وتبين أن مشروع الميزانية المعدل يشمل تحويل مليارات الشواكل لأحزب الائتلاف الحريدية والاستيطانية. وأعلن بركات أنه لن يؤيد الميزانية ووصفها بأنها "سيئة". كذلك انتقد رئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيست، يولي إدلشتاين، الميزانية.