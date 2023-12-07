إصابات بينها خطيرة برصاص الاحتلال في بلدة الخضر غربي بيت لحم

في بلدة قفين شمال طولكرم، أصيب 5 مواطنين بالرصاص الحي وآخرون بالاختناق عقب اقتحام قوات الاحتلال.

أصيب 5 شبان بينهم اثنان بجروح خطيرة برصاص الاحتلال الحي خلال مواجهات في بلدة الخضر غربي بيت لحم، مساء اليوم الخميس.

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وقال الهلال الأحمر الفلسطيني، إن 18 إصابة وقعت خلال المواجهات في بلدة الخضر بينها 5 إصابات بالرصاص الحي وإصابة بشظية رصاص حي في العين و12 إصابة بالغاز المسيل للدموع جرى علاجها ميدانيا.

وجاء في التفاصيل، أن المواجهات تركزت في المنطقة القريبة من شارع القدس – الخليل، أطلقت خلالها قوات الاحتلال الرصاص الحي، ما أسفر عن إصابة 4 شبان.

ونقل الشبان إلى المستشفى، فيما جاء عن وزارة الصحة أن حالة اثنين منهم وصفت بالخطيرة.

وفي بلدة قفين شمال طولكرم، أصيب 5 مواطنين بالرصاص الحي وآخرون بالاختناق عقب اقتحام قوات الاحتلال.

وأطلقت قوات الاحتلال العيارات النارية وقنابل الغاز السام المسيل للدموع تجاه الشبان خلال مواجهات اندلعت بعد اقتحامها بلدة قفين، ما أدى إلى إصابة 5 مواطنين بعيارات نارية في أنحاء متفرقة من أجسادهم وصفت حالة اثنين منهم بالخطيرة بالإضافة إلى إصابة العشرات بحالات اختناق.

كما عرقلت قوات الاحتلال دخول مركبات الإسعاف لنقل المصابين، وجرى تحويلها إلى مركز طبي في البلدة فيما جرى نقل إصابة إلى مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي في مدينة طولكرم.

وفي بيت أمر شمال الخليل، اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال على المدخل الرئيس للبلدة.

وأطلقت قوات الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الغاز السام المسيل للدموع صوب المواطنين، دون الإبلاغ عن إصابات.