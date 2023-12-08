الجيش الإسرائيليّ يدّعي استهداف "خليّة" لحزب الله بمزارع شبعا ومواقع في سورية

هاجمت طائرة إسرائيلية موجَّهة عن بُعد خليّة مسلّحة الليلة رصدتها قوات الجيش الإسرائيلي في منطقة مزارع شبعا. وفي سورية، هاجم الجيش الإسرائيلي عدة أهداف، ردا على عمليات إطلاق باتجاه هضبة الجولان أمس".

زعم الجيش الإسرائيلي استهداف "خليّة" لحزب الله بمزارع شبعا ومواقع في سورية، ليل الخميس - الجمعة.

و"هاجمت طائرة إسرائيلية موجَّهة عن بُعد خليّة مسلّحة الليلة رصدتها قوات الجيش الإسرائيلي في منطقة مزارع شبعا. وفي سورية، هاجم الجيش الإسرائيلي عدة أهداف، ردا على عمليات إطلاق باتجاه هضبة الجولان أمس"، وفق بيان.

ونعى "حزب الله" اللبنانيّ، مساء أمس الخميس، 3 مقاتلين له، فيما قُتل إسرائيليّ، وذلك إثر تواصُل تبادل إطلاق النار بين "حزب الله" والجيش الإسرائيليّ، فيما نعت "سرايا القدس"، الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي"، اثنين من مقاتليها استشهدا في المواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي، جنوبي لبنان.

وأعلن "حزب الله"، استهداف 13 موقعا إسرائيليا الخميس، و"تحقيق إصابات مباشرة فيها"، فيما عمد الجيش الإسرائيلي إلى استهداف عدة مواقع في جنوبيّ لبنان، وسُجِّلت إصابات في الجانبين قبل أن يُعلَن عن مقتل بعضهم.

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