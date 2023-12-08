بوتين: سأترشح للانتخابات الرئاسية الروسية 2024

أعلن الرئيس الروسيّ، فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة على هامش مراسم تقليد أوسمة في الكرملين، أنه قرر خوض الانتخابات الرئاسية في آذار/مارس المقبل، بحسب ما أفادت وكالات أنباء روسية.

وعدّ بوتين أن "لا خيار آخر لديه" سوى الترشح للانتخابات الرئاسية.

وذكرت وكالات الأنباء أن بوتين أبلغ قراره إلى الضابط في الجيش الروسي اللفتنانت كولونيل أرتيوم جوغا، بعد مراسم تقليد أوسمة لعدد من أفراد الجيش في الكرملين.

وقال جوغا: "نحن سعداء جدا لأن الرئيس استجاب لطلبنا الترشح"، على ما نقلت وكالة أنباء ريا نوفوستي الرسمية.

وقالت رئيسة مجلس الاتحاد الروسي، فالنتينا ماتفيينكو، إن "رئيسنا لم يتجنب قط ولا يتجنب اتخاذ القرارات المسؤولة".

وأضافت: "واليوم أكد ذلك مرة أخرى. أكد ذلك في لحظة خيار تاريخي وتحد تاريخي".

ويقول محللون إن بوتين لن يواجه أي منافسين رئيسيين، ومن المرجح أن يسعى للحصول على أكبر تفويض ممكن لطمس الخلاف الداخلي بشأن النزاع في أوكرانيا.