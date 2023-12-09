إصابة إسرائيلية دهسا بمنطقة تل أبيب واعتقال شابين من رهط وقلقيلية

جرى اقتياد الشابين للتحقيق معهما، وبناء على مستجدات التحقيق سيتم النظر في عرضهما على المحكمة لتمديد اعتقالهما؛ حسبما جاء في بيان الشرطة.

أصيبت إسرائيلية (20 عاما) بجراح وصفت بأنها خطيرة من جراء تعرضها للدهس قرب "ريشون لتسيون" في منطقة تل أبيب، اليوم السبت.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في تلغرام

واعتقلت الشرطة شابين من رهط وقلقيلية، في العشرينيات من عمريهما، بشبهة الضلوع في حادث الدهس.

وقالت الشرطة إنها تحقق في ملابسات الحادث الذي وقع قرب مفرق "تسريفين"، وتشتبه في أن المركبة الضالعة بالحادث لم تنصع لدورية شرطة.

وجرى اقتياد الشابين للتحقيق معهما، وبناء على مستجدات التحقيق سيتم النظر في عرضهما على المحكمة لتمديد اعتقالهما؛ حسبما جاء في بيان الشرطة.

واستدعي طاقم طبي من "نجمة داود الحمراء" إلى المكان، وقدم العلاجات الأولية للمصابة وقد عانت جروحا خطيرة، ثم جرى نقلها إلى المستشفى.

وادعت تقارير إسرائيلية في وقت سابق، أن الاشتباه يدور حول عملية دهس، فيما قالت الشرطة في بيانها إن الدهس نجم عن حادث طرق.