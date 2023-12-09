هنغبي: الحرب قد تستمر لأشهر أو أكثر

قال مستشار الأمن القومي الإسرائيلي، تساحي هنغبي، في لقاء صحافي، مساء السبت، إن الحرب على غزة قد تستمر لأشهر أو أكثر، والإدارة الأميركية لم تحدد لنا موعدا لوقف الحرب.

وفي ردٍ على سؤال، حول سيناريو مغادرة قادة حماس من قطاع غزة، مثل سيناريو مغادرة منظمة التحرير من بيروت بعد حصارها، قال إن يحيى السنوار ليس شريكا.

وفي سيناريو فيه تتوفّر معلومات حول مكان وجود السنوار وهو محاط بأسرى إسرائيليين، قال إنها ستكون حيرة صعبة على مستوى إسرائيل.

أما عن التصعيد العسكري وتبادل إطلاق النار بين جيش الاحتلال الإسرائيلي ومقاتلي حزب الله، شمالي البلاد، أشار إلى أنه "لن يبقى الوضع على ما عليه، ولن تجلس قوات حزب الله لنا على الحدود".

وفي لقاء صحافي منفصل مع رئيس الموساد السابق، تمير باردو، مساء السبت، قال إنه كان قد "يوقف الحرب مقابل استعادة الأسرى" ويعتقد أن الحكومة خانت أسراها في غزة.

وأوضح أنه قد "ننجح لاستعادة أسير أو اثنين في عمليات نوعية لكن لن نتمكن من استعادتهم جميعا، وقد نخسر جنودا في طريق عمليات تحريرهم، وكل قنبلة تسقط من الجو على غزة تعرض مختطفينا للخطر".