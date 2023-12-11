الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض 6 قذائف أطلقت من لبنان ومهاجمة مصادر النيران

شهدت المنطقة الحدودية في جنوب لبنان، صباح اليوم، قصفًا متبادلا، حيث شن الجيش الإسرائيلي غارات مدفعية على محيط بلدات لبنانية، فيما أطلق عدد من القذائف الصاروخية من الجنوب اللبناني باتجاه مواقع إسرائيلي أعلن الاحتلال اعتراض 6 منها.

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الإثنين، رصد إطلاق عدد من القذائف الصاروخية من الأراضي اللبنانية باتجاه مواقع إسرائيلية قرب المنطقة الحدودية شمالي البلاد، وقال إن دفاعاته الجوية اعترضت 6 قذائف صاروخية.

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وأفادت مصادر لبنانية بـ"إطلاق دفعة كبيرة من الصواريخ باتجاه أحد مواقع العدو (الإسرائيلي) قبالة القطاع الغربي، وأشارت إلى أنه "تم اعتراض بعض الصواريخ بواسطة القبة الحديدية، فيما سقط عدد منها داخل الأراضي المحتلة".

إطلاق قذائف صاروخية من جنوب #لبنان باتجاه مواقع إسرائيلية؛ جيش الاحتلال يقول إن دفاعاته الجوية اعترضت 6 منهاhttps://t.co/CMAnQVbVDi pic.twitter.com/xdQpIMT8MY — موقع عرب 48 (@arab48website) December 11, 2023

وقال الجيش الإسرائيلي إن مدفعيته هاجمت مصادر النيران في الجنوب اللبناني، وذلك عقب دوي صافرات الإنذار في منطقة الجليل، فيما أفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن "قصفا مدفعيا معاديا استهدف الأطراف الشرقية لبلدة الناقورة".

وكانت الجبهة الداخلية الإسرائيلية قد أعلنت دوي صافرات الإنذار في معالوت ترشيحا وفي معليا وفسوطة وغيرها من البلدات والمواقع الإسرائيلية في الجليل الأعلى والغربي، وسمع دوي انفجارات ناجمة عن عمليات اعتراض صاروخية.

وتعرضت أطراف بلدات زبقين، ويارين، ومروحين، والجبين، وشحين، صباح اليوم، للقصف المدفعي الإسرائيلي، بحسب الوكالة اللبنانية؛ وأضافت أن قرى علما الشعب وجبل اللبونة في القطاع الغربي، تعرضت كذلك لقصف إسرائيلي.

وعلى صلة، أعلن النائب في البرلمان اللبناني، حسن فضل الله، أن "الضربات الجوية الإسرائيلية في جنوب لبنان بمثابة تصعيد جديد نرد عليه بضربات نوعية جديدة"، وذلك في بيان أرسله إلى وكالة "رويترز".

وأضاف حسن فضل الله أن التصعيد "لن يثني المقاومة في لبنان عن مواصلة الدفاع عن بلدها ومساندة غزة". وذكر أن الحزب يرد على التصعيد "بضربات نوعية جديدة سواء من حيث طبيعة الأسلحة أو المواقع المستهدفة".