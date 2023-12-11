قرار إسرائيليّ بفتح معبر كرم أبو سالم لتوسيع نطاق تفتيش المساعدات التي تدخل غزّة

تقرَّر إجراء تفتيش أمنيّ مشتَرك في معبر ’نيتسانا’ ومعبر كرم أبو سالم، "لغرض تحسين وتطوير قدرات ونطاق فحص المساعدات الإنسانية التي يتم إيصالها إلى قطاع غزة عبر معبر رفح في مصر".

قرّرت سلطات الاحتلال الإسرائيليّ، فتح معبر كرم أبو سالم، لتوسيع نطاق تفتيش المساعدات التي تدخل إلى قطاع غزّة.

جاء ذلك بحسب ما أعلن منسّق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي المحتلّة في بيان أصدره الإثنين، أشار من خلاله إلى أن القرار جاء "في ختام مشاورة أمنيّة" بشأن ذلك.

وقال في البيان إنه "تقرَّر مساء اليوم الإثنين، إجراء تفتيش أمنيّ مشتَرك في معبر ’نيتسانا’ ( معبر بريّ رئيسيّ بين إسرائيل ومصر لنقل الحمولة والبضائع) ومعبر كرم أبو سالم، لغرض تحسين وتطوير قدرات ونطاق فحص المساعدات الإنسانية التي يتم إيصالها إلى قطاع غزة عبر معبر رفح في مصر".

وأكّد البيان أنه "لن تدخل أي بضائع من إسرائيل إلى قطاع غزة، وأن جميع المساعدات الإنسانية التي تدخل قطاع غزة ستستمر في الدخول عبر معبر رفح في مصر".

ويواصل الجيش الإسرائيلي حربه على قطاع غزة لليوم الـ66، وسط قصف عنيف استهدف مراكز الإيواء والمدارس والمنازل وكافة البنى التحتية.