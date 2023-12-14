مقتل شخص من عبلين في جريمة إطلاق نار

أسفرت جريمة إطلاق نار ارتكبت بين طمرة وعبلين عن مقتل شخص متأثرا بجراحه الحرجة، لترتفع حصيلة القتلى العرب منذ مطلع العام إلى 217 قتيلا.

قتل شخص، في الخمسينيات من عمره، من عبلين من جراء تعرضه لجريمة إطلاق نار على شارع 7814 الواصل بين البلدة ومدينة طمرة، اليوم الخميس.

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واستدعي طاقم طبي إلى مكان الجريمة، ولم يكن أمامه سوى إقرار وفاة الضحية بعد فشل محاولات إنقاذ حياته.

وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الجريمة التي قالت إنها خلفيتها "نزاع بين مجرمين"؛ دون الإبلاغ عن اعتقال أي مشتبه به.

217 قتيلا في المجتمع العربي منذ مطلع العام

وارتكبت هذه الجريمة في وقت يشهد المجتمع العربي استفحالا في جرائم القتل، والتي كان آخر ضحاياها قبل هذه الجريمة الشاب فرنسيس فداء سمارة من الرامة الذي تعرض وشخص آخر من نحف لجريمة إطلاق نار أثناء عملهما داخل منزل قيد الإنشاء في الرامة.

وسجل العام الجاري حصيلة غير مسبوقة من جرائم القتل راح ضحيتها 217 شخصا بينهم 16 امرأة، فيما شهدت الأيام الماضية جرائم قتل أسفرت عن ضحايا من الرامة ودالية الكرمل وجلجولية وجديدة المكر وباقة الغربية والناصرة واللد والرملة ورهط وكفر قرع.

وتقترف الجرائم وسط تعزز شعور المجرمين بإمكانية الإفلات من العقاب، علما بأن معظم الجرائم مرتبطة بالعمل في الربا والسوق السوداء، وتصفية الحسابات بين عصابات الإجرام أو في إطار العنف الأسري.

وتحولت جرائم إطلاق النار والقتل إلى أمر معتاد يرتكب على نحو شبه يومي خلال السنوات الماضية في المجتمع العربي، الذي يجد نفسه متروكا لمصيره، في ظل تقاعس الشرطة وتواطئها مع منظمات الإجرام.