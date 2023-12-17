إصابة جندي احتياط في جيش الاحتلال بعملية قرب رام الله

أصيب جندي احتياط في جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، في عملية طعن قرب حاجز رنتيس العسكري، في مدينة رام الله، وسط الضفة الغربية.

أصيب جنديا في قوات الاحتياط التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، إثر تعرضه لعملية طعن قرب قرية رنتيس، شمال عرب مدينة رام الله في الضفة الغربية المحتلة، وأفادت التقارير بأن قوات الاحتلال اعتقلت المنفذ إثر اقتحام القرية.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في تلغرام

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن حالة الجندي المصاب تتراوح بين طفيفة ومتوسطة الخطورة، فيما أصيب المنفذ برصاص الاحتلال قبل أن ينسحب راجلا نحو قرية رنتيس.

ولاحقا، ألقت قوات الاحتلال القبض عليه بعد عملية مطاردة في قرية الرنتيس، بحسب إذاعة الجيش الإسرائيلي. في المقابل، أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية ("وفا")، بأن قوات الاحتلال اقتحمت قرية رنتيس، "دون الإبلاغ عن اعتقالات".

إصابة جندي احتياط إسرائيلي في عملية طعن برام اللهhttps://t.co/zP30WSza7p pic.twitter.com/SWcUtGBgAl — موقع عرب 48 (@arab48website) December 17, 2023

وكانت التقارير الإسرائيلية قد أشارت إلى أن قوات الاحتلال شرعت بعمليات بحث وتمشيط في محاولة للعثور على منفذ العملية، وقالت إن منفذ العملية "أصيب بالرصاص الحي قبل أن يلوذ بالفرار نحو قرية رنتيس".

وجاء في بيان صدر عن جيش الاحتلال أن قواته "ألقت القبض على المخرب الذي نفذ عملية الطعن في محطة وقود بالقرب من قرية رنتيس".

وأقر جيش الاحتلال بأن "جنديا في قوات الاحتياط التابعة للجيش الإسرائيلي أصيب بجروح متوسطة نتيجة عملية الطعن قبل أن يفتح النار على المنفذ، فيما بدأت قوات أخرى بمطاردته وأغلقت الطرق في المنطقة".

وأضاف "خلال عمليات مداهمة في منطقة قرية رنتيس، ألقت القوات القبض على المخرب المشتبه به بتنفيذ العملية"، وأضاف أن الجندي المصاب تلقى علاجا طبيا ميدانيا قبل نقله إلى المستشفى لاستكمال العلاج.

وأفادت الطواقم الطبية بأن الجندي (49 عاما) نقل إلى مستشفى "تال هشومير"، جنوب تل أبيب وأكدت أنه "حالته متوسطة ومستقرة، وكان في حالة وعي تمام، ويعاني من إصابة نافذة في جسده".