استهداف إسرائيلي لأطراف بلدات بجنوب لبنان وإطلاق صاروخ مضاد للدروع نحو المطلة

قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي أطراف عدة بلدات في القطاع الشرقي من جنوب لبنان، وأشارت تقارير لبنانية إلى أن صاروخا مضادا للدروع أُطلق نحو موقع عسكري إسرائيلي في جنوب لبنان.

قصفت مدفعية جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، أطراف البلدات ميس الجبل وبليدا والخيام وكفركلا جنوب لبنان، فيما أشارت تقارير إسرائيلية إلى أن صاروخا مضادا للدروع أُطلق من جنوب لبنان نحو المطلة في الجليل الأعلى.

تغطية خاصة: